FPÖ präsentiert Kandidatenlisten

Parteichefin Marlene Svazek geht von Dreikampf um Platz 1 im Bundesland aus

Als letzte der im Salzburger Landtag vertretenen Parteien hat am Freitag die FPÖ ihre Listen für die bevorstehende Landtagswahl am 23. April 2023 präsentiert. Zugleich ging Landesparteichefin und Spitzenkandidatin Marlene Svazek von einem Dreikampf mit ÖVP und SPÖ um Platz eins im Bundesland aus. "Ich halte das für so realistisch wie nie zuvor", sagte sie. Man wolle bei der Wahl auf jeden Fall stärker werden. Die Freiheitlichen träten aber nicht an, um Dritte zu werden.

"Es gibt nur eine Partei und eine Spitzenkandidatin, die Landeshauptmann Haslauer bei dieser Wahl auf Augenhöhe begegnen kann - das sind die Freiheitlichen und das bin ich", erklärte die 30-Jährige. Sie habe Respekt vor Haslauer, aber keine Ehrfurcht. "Ein Landeshauptmann kann auch abgewählt werden." Die Salzburger FPÖ sieht sie als Angebot an enttäuschte ÖVP- und NEOS-Wähler und an ehemalige SPÖ-Wähler. Einzig ein Angebot für die Grünen sei man nicht und wolle man auch nicht sein.

Svazek führt sowohl die Landesliste wie die sechs Bezirkslisten an. An zweiter Stelle setzt die FPÖ in den Bezirken auf großteils bewährte Kräfte: In der Stadt Salzburg sind das LAbg. Andreas Schöppl, im Flachgau LAbg. und Bezirksparteiobmann Andreas Teufl und im Tennengau Bundesrätin und Bezirksparteichefin Marlies Steiner-Wieser. Im Lungau tritt erstmals der neu gewählte Bezirksparteichef Eduard Egger an, im Pongau der Bezirksobmann, Radstädter Bürgermeister und Landeschef der Freiheitlichen Wirtschaft, Christian Pewny. Im Pinzgau geht Bezirksparteiobmann Rene Sauerschnig an den Start. Chancen auf einen (Wieder)einzug in den Landtag haben auch die Abgeordneten Hannes Költringer und Alexander Rieder und der neue Stadtparteiobmann Dominic Maier. Fast alle der Namen finden sich auch in den Top 10 der Landesliste.

Die Liste stelle einen Querschnitt durch die Salzburger Bevölkerung dar, betonte Svazek. Auch wenn man keine Frauenquoten wie andere Parteien habe, fänden sich drei Frauen unter den ersten zehn Listenplätzen. "Das ist ausgewogen." Auf Spekulationen hinsichtlich einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung nach der Wahl und der Besetzung der Ressorts wollte sich die Landesparteichefin am Freitag nicht einlassen. "Zuerst muss klar sein, wie schaut das Wahlergebnis aus."

Auch eine Zusammenarbeit mit anderen Parteien nach der Wahl wollte Svazek im Vorfeld nicht ausschließen - einzig mit den Grünen werde man sich nicht finden. Und mit der ÖVP würde man sich wohl leichter tun, wenn der Chef ein anderer wäre. Haslauer hatte 2018 eine Koalition mit der FPÖ strikt abgelehnt. "Bei der ÖVP ist unklar, wer das Gegenüber nach der Wahl sein wird", sagte Svazek dazu - und sprach damit Gerüchte an, dass Haslauer sein Amt wohl nach der Wahl abgeben könnte.

Bei der Salzburger Landtagswahl im Jahr 2018 erzielte die FPÖ 18,8 Prozent der Stimmen und errang sieben Mandate, fünf davon waren Direktmandate aus den Bezirken. Svazek meinte am Freitag auch, auf einen schmutzigen Wahlkampf verzichten zu wollen. Die budgetierten Wahlkampfkosten bezifferte sie mit 700.000 bis 750.000 Euro - Schulden müsse man dafür nicht aufnehmen.

Quelle: APA