Fahrerflucht auf Skipiste in Obertauern

Frau von hinten niedergestoßen - Ein Verletzter bei Kollision zweier Skifahrer in Wagrain

Mit steigender Frequenz von Wintersportlern auf den Skipisten in Salzburg nimmt auch die Zahl der Unfälle zu. In Obertauern hat ein Skifahrer am Donnerstag eine 47-Jährige von hinten nieder gestoßen und sich aus dem Staub gemacht, ohne der Verletzten zu helfen. Die Einheimische wurde ins Ärztehaus Obertauern gebracht. In Wagrain musste ein 52-jähriger Österreicher nach der Kollision mit einem Landsmann ins Spital gebracht werden. Der 22-Jährige blieb unverletzt.