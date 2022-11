Wenige Wochen nach Ende der Fußball-WM in Katar steht für Red Bull Salzburg ein Testspiel-Kracher an

Bundesliga-Spitzenreiter Red Bull Salzburg gastiert am 13. Jänner zum Testspiel der Serienmeister bei Bayern München. Das gab der deutsche Club von ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer am Dienstag bekannt. Die Partie soll am FC Bayern-Campus über die Bühne gehen.