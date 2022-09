6 Medaillen für Stiegl

Schon wieder gibt es in der Stieglbrauerei Anlass zum Feiern,

Was für ein Erfolg! Die Stieglbrauerei hat beim „European Beer Star 2022” nicht nur zum wiederholten Mal reüssiert, sondern diesmal gleich sechs Medaillen nach Österreich geholt. Die Salzburger Bierspezialitäten haben sich gegenüber der großen, internationalen Konkurrenz behauptet und mit dreimal Bronze, zweimal Silber und einmal Gold ordentlich abgeräumt. Dementsprechend groß ist die Freude in Österreichs führender Privatbrauerei. „Dass wir so erfolgreich abschneiden, haben wir nicht zu hoffen gewagt. Wir freuen uns riesig über die Auszeichnungen und sehen diese als Bestätigung für unsere Braukompetenz. ”, sind sich Stiegl-Chefbraumeister Christian Pöpperl und Stiegl-Kreativbraumeister Markus Trinker einig.

Der renommierte Bierwettbewerb des Verbands der Privaten Brauereien gilt als einer der härtesten weltweit. Die internationale Expertenjury – bestehend aus 140 Braumeistern, Biersommeliers und ausgewiesenen Bierkennern aus ganz Europa – hat im Rahmen der zweitägigen Blindverkostung die eingereichten Bierspezialitäten nach Kriterien wie Optik, Schaum, Geruch, Geschmack und sortentypischer Ausprägung getestet und die Preisträger von insgesamt 73 Kategorien ermittelt. Mit 2.168 Bieren aus 40 Ländern aller Kontinente setzte man beim „European Beer Star” trotz Krisenjahr wieder hohe Maßstäbe.

6 Medaillen in 6 Kategorien

In diesem Jahr konnte Stiegl gleich mit sechs Bierspezialitäten überzeugen: Die drei Bronze-Auszeichnungen gab es für das „Stiegl-Hell" in der sehr umkämpften Kategorie German Style Helles und für das Stiegl-Hausbier „Gipfelstürmer” in der Kategorie New Style Hefeweizen. Ebenfalls Bronze gab es für das neue Reifebier „Wildshut Antique” vom Stiegl-Gut Wildshut in der Kategorie „Free Style Beer”.

Zwei silberne Sterne gingen an die beliebten Sorten Stiegl-Weisse Naturtrüb (Kategorie South German-Style Hefeweizen Bernsteinfarben) sowie an das Stiegl-Hausbier „Rosamunde”, eine Berliner Himbeer-Weisse (Kategorie Fruit Beer).

Und als Krönung gab es den European Beer Star in Gold für die Stiegl-Jahrgangsedition „Sonnenkönig VIII.” in der Kategorie Wood and Barrel Aged Strong Beer.