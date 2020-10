Wieder 2.835 Neuinfektionen

Erneut wurden in Österreich binnen 24 Stunden fast 3.000 Neuinfektionen registriert. Am meisten neue Fälle gibt es dieses Mal mit 590 in Niederösterreich. Dahinterfolgen Wien mit 456 und Tirol mit 436 Neuinfektionen.

Fünf Todesfälle in Wien

Stand Dienstag, 27. Oktober 2020, 8.00 Uhr, sind in Wien 28.130 positive Testungen bestätigt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 319. Vier Frauen (95, 85, 66, 54) und ein Mann (87) sind verstorben.

20.628 Personen sind genesen.

Gestern wurden in Wien 5.388 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 602.207 Testungen.

Sechs neue Todesfälle in der Steiermark

In der Steiermark sind sechs neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden, wie die Kommunikation Land Steiermark am Dienstag mitteilte. Die drei Frauen und drei Männer waren als mit dem Virus infiziert gemeldet gewesen. Mit Stand 27. Oktober in der Früh sind in der Steiermark insgesamt 204 Personen an oder mit dem Corona-Virus als verstorben gemeldet.

Bei den Toten handelt es sich um eine Frau (95) und einen Mann (80) aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag sowie um einen Mann (60) und eine Frau (95) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Weiters sind eine Frau (88) aus dem Bezirk Voitsberg und ein Mann (71) aus dem Bezirk Murtal verstorben.