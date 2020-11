Wer wird Sportler des Jahres 2020?

Bei den Herren deutet sich ein Zweikampf zwischen dem Triplegewinner David Alaba und Grand-Slam-Turnier-Sieger Dominic Thiem an. Für den Bayernstar wäre das bereits die dritte Auszeichnung (2013 und 2014). Dominic Thiem wartet hingegen auf seinen ersten Erfolg, nachdem er bereits dreimal hinter Marcel Hirscher Zweiter wurde.

Ebenso stehen zur Abstimmung Handballer Nikola Bilyk, Skifahrer Mathias Mayer und Skispringer Stefan Kraft.

Bei den Damen ist der Ausgang noch recht offen. Neben Vorjahressiegerin Vanessa Herzog (Eisschnelllauf), stehen die Fußballerin Nicole Billa, Leichtathletik-Mehrkämpferin Ivona Dadic, Skispringerin Chiara Hölzl und Skeleton-Pilotin Janine Flock zur Wahl.

Im Mannschaftssport deutet sich der dritte Erfolg in Serie für den FC Red Bull Salzburg an. Mit der gewonnenen Meisterschaft und dem starken Auftreten in der Champions-League, wird der ebenso nominierte Linzer ASK wohl nicht mithalten können. Die weiteren nominierten sind das Männer-Handball Nationalteam, das KTM-Team, welches erstmals ein Rennen in der MotoGP gewinnen konnte, und die Segler Benjamin Bildstein und David Hussl. Sie führen gerade die Weltrangliste der 49er-Segelklasse an.