Weitere Infizierte abseits der Cluster

Es handelt sich um eine Reiserückkehrerin aus Bosnien, die sich bereits freiwillig in Heimquarantäne begeben hatte. Um die Quarantänezeit von 14 Tagen zu verkürzen, ließ sie sich testen. Obwohl sich bei der Frau bis dato keine Krankheitssymptome zeigten, bekräftigte der Test, dass sie dennoch mit dem Virus infiziert ist. Sie wurde daher nun behördlich abgesondert.



Noch keine Ergebnisse gibt es hingegen zum „Cluster C“ der zwei Polizeiinspektionen in der Stadt Salzburg betrifft. Grund dafür ist ein technischer Defekt in dem Labor, das die Tests jener rund 100 Personen auswertet, die Dienstagnachmittag beim Drive-In ihre Proben abgegeben haben. Die Ergebnisse stehen nun voraussichtlich erst am Donnerstag zur Verfügung.

Quelle: Stadt Salzburg