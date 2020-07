Weitere Brillenpinguine angekommen

Die zehn Brillenpinguine, die am 7. Juli aus dem Erlebniszoo Hannover in ihrer neuen Heimat im Zoo Salzburg eingetroffen sind, haben am Freitag Verstärkung von zwölf Artgenossen erhalten. Die Neuankömmlinge genossen nach ihrer Ankunft aus den Niederlanden gleich ein Bad im Wasserbecken. "Jetzt haben wir eine kleine Kolonie", freute sich Zoo-Geschäftsführerin Sabine Grebner über den Zuwachs.

Auch die neue Gruppe besteht aus erprobten Paaren und aus Singles. "Nachdem sich auch unter den aus Hannover stammenden Pinguinen ein paar Singles befinden, sind wir gespannt, was sich in Zukunft für Konstellationen ergeben", so Grebner. Das jüngste Tier des Neuzugangs ist Anfang 2020 im Amsterdamer Artis Zoo geschlüpft. Das älteste Pärchen ist bereits über 20 Jahre alt.

Brillenpinguine sind sozial und gesellig. Als die bereits eingessenen Tiere, die gerade im kühlen Nass chillten, sahen, wie die Transportkiste mit ihren Artgenossen auf die Anlage getragen wurde, kamen sie dicht aneinandergedrängt an Land. Kaum öffnete sich der Schieber der Kiste, erschienen schon die neuen Brillenpinguine auf der Bildfläche. Sie steuerten in Richtung Wasserbecken. Die beiden Gruppen trafen sich auf halber Strecke und tauchten dann gemeinsam in die Fluten. Die flugunfähigen Vögeln sind die neuen Publikumslieblinge im Zoo Salzburg.

