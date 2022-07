Sebastian Vettel gab völlig überraschend sein Formel-1-Karriere-Ende bekannt.

Der vierfache Formel-1-Weltmeister schockt seine Fans. Am Mittwoch erstellte er einen offiziellen Instagram-Account, sorgte dort für einen regelrechten Boom. Einen Tag später ließ der Aston-Martin-Pilot ausgerechnet dort die Bombe platzen: "Ich werde meien Zeit in der Formel 1 am Ende des Jahres beenden.