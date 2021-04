Verschärfte Maßnahmen für Hallein

Verpflichtende Ausfahrtstest von 30. April 6 Uhr bis 9. Mai 24 Uhr

Für das Gemeindegebiet von Hallein werden ab Freitag, 30. April, 6 Uhr bis Sonntag, 9. Mai, 24 Uhr verschärfte Corona-Maßnahmen gelten. Kernpunkt sind verpflichtende Ausfahrtstests und intensive Kontrollen der Quarantäne.

„Wir beobachten das steigende Infektionsgeschehen in Hallein seit Tagen und haben uns heute in Absprache mit den Gesundheitsbehörden dazu entschlossen, diese verschärften Maßnahmen zu ergreifen, um bestmöglich die Infektionsketten zu unterbrechen“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Die Testkapazitäten werden in Hallein natürlich adaptiert.