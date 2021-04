Unterricht für alle

An Mittelschulen und Polytechnischen Schulen findet derzeit der Unterricht abwechselnd im Präsenz- und im Fernunterricht statt.

Damit auch Schüler im Homeschooling daran teilnehmen können, stellt das Bildungsressort des Landes 600 Weitwinkelkameras und Mikrofone zur Verfügung. „Das ermöglichst trotz Covid-19 die Online-Teilnahme am Präsenzunterricht und vergrößert so den Lernfortschritt“, weiß Bildungslandesrätin Daniela Gutschi, die eine solche „hybride“ Stunde an der Mittelschule in Hof mitverfolgt hat.

Mit der Anschaffung von Kameras und Mikrofonen werden Vortrag und Tafelbild übertragen, damit kann auch der zweite Teil der Klasse online dabei sein. „Mit den neuen Kameras können die Schüler dem Unterricht besser folgen, weil sie jetzt auch von zu Hause aus sehen, was auf die Tafel geschrieben wird“, sieht Klassenvorständin Daniela Hillebrand als Vorteil der digitalen Unterstützung. 65.000 Euro hat das Land für die technische Ausrüstung investiert. Für Schülerin Natalie Burgschwaiger aus Koppl ist der neue Hybridunterricht viel angenehmer: „Früher haben wir sehr viele Aufgaben bekommen, die zu erledigen waren. Man kriegt jetzt mehr mit und muss sich nicht mehr alles selber aneignen.“

Digitalisierung mit bleibendem Nutzen

„Wir schaffen damit einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung an Schulen. Gemeinsam mit bereits angekaufter Lern- und Unterrichtsoftware sowie 1.300 Tablets inklusive Simkarte für Schüler, die sonst am Fernunterricht nicht teilnehmen können, leisten wir auch einen wesentlichen Beitrag für eine Modernisierung an Salzburgs Pflichtschulen, der auch über den Zeitraum der Pandmie hinaus von dauerhaftem Nutzen ist“, ist Landesrätin Daniela Gutschi überzeugt.

Quelle: Land Salzburg