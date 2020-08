UEFA will Finalturnier beibehalten

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin kann sich vorstellen, dass die Champions League auch in Zukunft mit einem Final-8-Turnier beendet wird. "Wir waren gezwungen, es so zu machen, aber am Ende sehen wir, dass wir etwas Neues herausgefunden haben.

Wir werden also sicher in Zukunft darüber nachdenken", erklärte Ceferin. Zur Erinnerung: Wegen der Corona-Pandemie war der Fußball-Europacup monatelang unterbrochen worden, die Champions League wurde mit einem Finalturnier ab dem Viertelfinale in Lissabon beendet. gespielt wurde im K.-o.- Modus.

Das wirkte sich positiv auf den offensivfußball aus, Ceferin sah "spannendere" Spiele und fügte hinzu: "Ein Format mit einem Match und einem System wie jetzt, ich denke, das wäre spannender als das Format vorher."