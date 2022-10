Trauer um Didi Mateschitz

Red-Bull-Gründer und Milliardär Dietrich Mateschitz ist tot. Der Steirer ist im Alter von 78 Jahren gestorben, das teilte der Red Bull Konzern in der Nacht auf Sonntag mit.

Der 78-jährige gebürtige Steirer starb nach einer schweren Krebserkrankung. Das teilte Red Bull kurz vor Samstagmitternacht in einer E-Mail an alle Mitarbeiter mit.

Geboren wurde Dietrich Mateschitz am 20. Mai 1944 in Sankt Marein im Mürztal. Nach einem Betriebswirtschaftsstudium an der heutigen Wirtschaftsuniversität, war er zunächst für Jacobs Kaffee und Blendax tätig. Im Zuge einer Dienstreise wurde er auf den asiatischen Energydrink "Krating Daeng",aufmerksam und gründete Mitte der 1980er-Jahre gemeinsam mit der thailändischen Herstellerfamilie Yoovidhya das Unternehmen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) würdigten den gebürtigen Steirer für den Aufbau seines weltweit bekannten Konzerns und sein Engagement für den Sport und Soziales. Auch die Sportwelt zollte dem Unternehmer Respekt.

Klare Worte findet auch Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner im Antenne Salzburg Interview: "Unsere Gedanken sind natürlich bei der Familie, aber es ist ein herber Verlust für die Landeshauptstadt Salzburg und weit darüber hinaus. Herr Mateschitz war eine hervorragende Unternehmer Persönlichkeit und hat sehr viel für die Stadt Salzburg angestoßen, hat sehr viel im verstecken finanziert und war auch sozial sehr engagiert".