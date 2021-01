Thiem & Lili Paul zeigen ihre Liebe

Jetzt haben es Tennis-Champ Dominic Thiem (27) und Let’s Dance-Siegerin Lili Paul-Roncalli (22) endlich mit ihren Insta-Storys bestätigt. Der US-Open-Winner liebt die Star-Akrobatin! Ein gemeinsames Kuschelfoto, wohl ­geknipst zu Silvester vor ­einem Lagerfeuer, bestätigt die Star-Liebe.

Offensive. Thiem ging gestern um 13.10 Uhr als Erster in die Liebes-Offensive. Viele Worte verliert er dazu nicht. Nur ein großes rotes Herz ziert das erste Pärchen-Foto. Keine 10 Minuten später postete auch Lili Paul das gemeinsame Liebes-Glück. Verziert mit gleich vier Herzen!

Dinner. Es ist die Love-Story des Jahres: Seit Oktober schicken sie sich auf Insta­gram die Herzen hin und her. Im Dezember deckte ÖSTERREICH dann das geheime Romantik-Date auf. Thiem postete ein Foto von einem Dinner für zwei an einem Wohnzimmertisch. Neben heißer Thai-Kost am Wohnzimmertisch waren dabei auch frisch manikürte Hände einer dunkelhaarigen Frau zu sehen: Lili Paul.