Testmöglichkeiten Neujahrswochenende

Im Bundesland Salzburg gibt es auch am Neujahrswochenende umfangreiche kostenlose PCR-Testmöglichkeiten. Zusätzlich bieten zahlreichen Apotheken, Arztpraxen und teilweise auch Tourismusregionen Tests an. Hier ein kurzer Überblick.

In allen Bezirken, auch in den Weihnachtsferien

Beaufsichtigte PCR- und Antigentests in 14 Rot-Kreuz-Stationen, Anmeldung unter www.salzburg-testet.at und 1450. Die Stationen haben auch am 31. Dezember (Silvester) geöffnet. Gelten als Nachweis.

PCR-Gurgeltests für zu Hause. Gelten als Nachweis.

PCR- und Antigentests in aktuell rund 65 Salzburger Apotheken, Anmeldung unter www.apothekerkammer.at. Teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtige Angebote. Gelten als Nachweis. Infos: www.apothekerkammer.at und in der jeweiligen Apotheke.

Antigen-Tests vor Verwandtenbesuchen oder kleinen Zusammenkünften in der Familie, um bestmögliche Sicherheit zu haben.

Bitte gut planen, denn das Ergebnis eines PCR-Tests liegt meist innerhalb von rund 24 Stunden vor. Je nach Auslastung der Labore und Abholzeitpunkt kann es auch etwas länger dauern.

Alle Infos und Überblick: www.salzburg.gv.at/coronatests.

Gültigkeit der PCR-Tests

An den Werktagen steht in Salzburg auch in den Weihnachtsferien die gewohnte Testinfrastruktur in allen Bezirken zur Verfügung. Der PCR-Test gilt 72 Stunden. Wenn man also zum Beispiel am 31. Dezember testet, kommt man mit dem Ergebnis über das Neujahrswochenende. Am Montag steht wieder das gewohnte Testangebot zur Verfügung.

Zusätzliche Abholung der PCR-Gurgeltests am 1. Jänner 2022

Um auch vor Verwandtenbesuchen über Neujahr mehr Sicherheit zu haben und um mit einem PCR-Test den eigenen Corona-Status zu überprüfen, werden die PCR-Gurgeltests der Anbieterfirma Novogenia zusätzlich auch am 1. Jänner abgeholt. Und zwar wie die Partner melden an folgenden Standorten ab 13 Uhr:

SPAR express, Innsbrucker Bundesstraße 97, Salzburg

SPAR express, Aigner Straße 22, Salzburg

SPAR express, Linzer Bundesstraße 5, Salzburg

SPAR express, Franz-Brötzner-Straße 2, Wals

SPAR express, Alpenstraße 35, Anif

SPAR express, Gewerbestraße 13, Anthering

SPAR express, Salzburgerstraße 90, Bischofshofen

SPAR express, Feuersang 337, Flachau

SPAR express, Zellerstraße 30, Mittersill

SPAR-Markt EH, Rain 130, Leogang

SPAR M Salzburg, Getreidegasse 9, Salzburg (ab 14 Uhr geöffnet)

SPAR SM Salzburg, Bahnhof, Südtirolerplatz 1, Salzburg

McDonalds, Getreidegasse 26, Salzburg

McDonalds, Alpenstraße 112, Salzburg

McDonalds, Römerstraße 1, Eugendorf

McDonalds, Sterneckstraße 49, Salzburg

McDonalds, Europastraße 148/Europark, Salzburg

McDonalds, Leoganger Straße 16A, Saalfelden

McDonalds, Palfengasse 2, St. Johann im Pongau

McDonalds, Europastraße 10, Hallein

McDonalds, Carl-Zuckmayer-Straße 1, Salzburg

McDonalds, Raststation Walserberg Süd, Walserberg

McDonalds, Kinostraße 4, Wals

McDonalds, Professor Ferry Porsche Straße 4, Zell am See

McDonalds, Südtiroler Platz 13, Forum 1, Salzburg

McDonalds, A1 - Autobahnstation Bergheim-Kasern, Bergheim

McDonalds, Autobahn A10, Raststation Golling, Golling

McDonalds, Salzburger Straße 62, Straßwalchen

Die Anbieterpartner empfehlen, die Probe am 31. Jänner 2021 bis 9 Uhr einzuwerfen und am 1. Jänner 2022 bis 13 Uhr. Die SPAR-Filiale in der Getreidegasse öffnet erst um 14 Uhr und wird als letzte Filiale für die Abholung angefahren.

Zusatzservice des Roten Kreuzes

Wenn ein PCR-Testergebnis benötigt wird, richtet das Rote Kreuz ein Zusatzservice ein. Die Eckpunkte dazu:

An den Drive-In-Stationen beim Stadion Wals-Siezenheim, in Hallein, in Schwarzach im Pongau, in Tamsweg und in Zell am See.

Geöffnet am Samstag, 1. Jänner 2022, von 10 bis 16 Uhr

Anmeldung ausschließlich telefonisch unter 1450

Testart: Nasen-Rachen-Abstrich

Quelle: Land Salzburg