Testkracher gegen Monaco

So bereiten sich die Salzburger auf die anstehende Saison vor.

Während des Trainingslagers in Bramberg kommt es unter anderem zum Wiedersehen mit Niko Kovac, der ehemalige Salzburger Kicker trainiert den AS Monaco.

21. Juni Trainingsstart (Leistungstests)

22. Juni Mannschaftstraining (Taxham)

25. Juni, 18:00 Uhr Testspiel gg. DAC Dunajska Streda (Seekirchen)

26. Juni - 03. Juli Trainingslager in Bramberg am Wildkogel

29. Juni, 18:00 Uhr Testspiel gg. Olympiakos Piräus (Ort noch offen)

03. Juli, 16:00 Uhr Testspiel gg. AS Monaco (Bramberg)

10. Juli, 15:00 Uhr Testspiel gg. Rakow Czestochowa (Anif)

16./17./18. Juli 1. Runde UNIQA ÖFB Cup

23./24./25. Juli 1. Runde Bundesliga 2021/22

Quelle: Red Bull Salzburg