Tankstellenraub geklärt

Es handelt sich um einen 30-jährigen Bosnier.

Der dreifache Tankstellenraub auf die Eni-Tankstelle in der Salzburger Gabelsbergerstraße ist geklärt. Die Tankstelle ist ja binnen 14 Tagen drei Mal überfallen worden. Nachdem mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Täter öffentlich gefahndet wurde, sind zahlreiche Hinweise eingegangen. Auch sichergestellte Spuren konnten dem Beschuldigten zugeordnet werden. Es handelt sich um einen 30-jährigen Bosnier. Er ist gestern in seiner Wohnung in Salzburg verhaftet worden.

Die Tankstelle hat sich der 30-Jährige seinen Aussagen zufolge deshalb ausgesucht, da sie seiner Meinung nach nicht so hoch frequentiert war.