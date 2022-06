Sturmwarnung für Salzburg

Höchsten Windspitzen im nördlichen Flachgau

Ab heute, 27. Juni, 17 Uhr steigt die Gewitterneigung in Salzburg von Westen her laut ZAMG stark an. Dabei ist im Norden örtlich großer Hagel möglich, auch Starkregen. Das Hauptaugenmerk gilt allerdings dem Wind, der mit den Gewittern ab den Abendstunden und in den darauffolgenden Nachtstunden für die betroffenen Gebiete verbreitet Sturmböen von 70 bis 90 km/h bringt. Örtlich sind auch noch etwas höhere Windspitzen möglich (Flachgau).

Verhaltensregeln für die Bevölkerung

Lose Gegenstände befestigen oder wegräumen (Balkonmöbel, Blumentöpfe und ähnliches).

Fensterläden beziehungsweise Rollläden schließen und Markisen einfahren.

Auf Spaziergänge („Gassi-gehen“) insbesondere im Wald und Parkanlagen verzichten.

Autos nach Möglichkeit in Garagen abstellen.

Keine Reparaturarbeiten im Freien während der Sturmspitzen, insbesondere nicht auf Dächer steigen.

Vorbereitungen für Stromausfälle treffen.

Vorsicht im Straßenverkehr, insbesondere beim Überholen.

Verspätungen im Straßen-, Schienen- und Flugverkehr einplanen.

Rechnen Sie im Gebirge mit starken Schneeverfrachtungen und mit noch erheblich höheren Sturmspitzen.

Auf Informationen über Radio und Fernsehen achten.