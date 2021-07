Sperre Lieferinger Tunnel

Nächtliche Sperren von Fahrspuren und Anhaltungen vor A 1 Tunnel Salzburg-Liefering.

Kommende Woche tauscht die ASFINAG routinemäßig die Hard- und Software zur Steuerung der Technik im Tunnel Salzburg-Liefering (A 1 Westautobahn) aus. Die Arbeiten werden in den drei Nächten von Montagabend (5. Juli) bis Donnerstag früh (8. Juli) stattfinden. Zwischen 22 und 5 Uhr steht im Tunnel jeweils nur eine Fahrspur pro Richtung zur Verfügung (statt wie gewohnt drei). Zudem sind in den nächtlichen Zeiträumen Anhaltungen des Verkehrs erforderlich: Zwei bis dreimal pro Nacht für etwa eine halbe Stunde, sowohl in Richtung München als auch Wien – wobei die exakten Zeitfenster hier flexibel zu handhaben sind.

Weiters sind in den Nächten die Auf- und Abfahrten im Tunnelabschnitt gesperrt und die Umleitungen vor Ort detailliert beschildert.