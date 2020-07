Spaniens Strände schließen wieder

Spanien. Laut Online-Berichten der "dailymail" sollen dutzende spanische Strände aufgrund des zu hohen Urlauber-Ansturms wieder geschlossen werden. In Malaga und Benalmadena mussten bereits am Sonntag zahlreiche Strandgäste abgewiesen werden, da laut offiziellen Angaben die "Social Distancing"-Regeln sonst nicht eingehalten werden könnten. Am Wochenende wurden in Galizien und Katalanien aufgrund der steigenden Coronavirus-Infektionen neue Lockdowns ausgesprochen - 70.000 Einwohner sind davon betroffen.

© EPA (San Lorenzo Strand in Gijon)

© EPA (Santander)

Bereits 55 Strände geschlossen

Laut Berichten der "Sur" wurden am Sonntag bereits rund 55 Strände in der südlichsten Region Andalusien geschlossen. Malaga, Cadiz und Huelva waren dabei am stärksten betroffen. Laut Lokalmedien wären die Schließungen aufgrund von zu vielen Badegästen durchgeführt worden. Und tatsächlich: Neues Bildmaterial zeigt die unglaublichen Ausmaße des Ansturms auf Spaniens Strände - von Corona-Abstandsregeln weit und breit nichts zu sehen.

© Getty Images (Platja d'Aro nahe Girona)

Region mit 70.000 Bewohnern wird in Spanien abgeriegelt