Sonderfahrplan am Heiligen Abend.

Ab dem 28. Dezember fahren alle Obus- und Autobuslinien bis einschließlich 6. Jänner 2021 nach ‚Schulfrei‘ Fahrplan. Aufgrund von Covid verkehren bis auf weiteres auch keine Obusse und Autobusse im Nachtstern außer am Heiligen Abend.



Obus und Autobuslinien verkehren am Heiligen Abend nach einem Sonderfahrplan. Ab Betriebsbeginn bis ca. 14. 30 Uhr gilt der Fahrplan nach Samstag. Ab 14.30 Uhr verkehren alle Busse nach Sonn- und Feiertagsfahrplan mit NachtStern bis 0.45 Uhr

.

Die aktuellen Abfahrtszeiten sind an den Haltestellen ersichtlich sowie in der Fahrplan-App SalzburgMobil abrufbar. Der Fahrkartenverkauf in den Obussen bleibt bis auf weiteres eingestellt. Ticktes können im Voraus in Trafiken, ServiceCentern Verkehr, an den Fahrscheinautomaten oder über die SalzburgMobil App gekauft werden