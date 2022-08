So „ticken“ wir in Salzburg

Zahlenspiegel 2022 gibt Einblick in das Leben des „Durchschnittsbürgers“

„Wir“ sind mit Stichtag 1.1.2022 exakt 562.606 Salzburgerinnen und Salzburger in den 119 Gemeinden und mit 51 Prozent mehrheitlich weiblich. Mit 1,57 Kindern liegen wir deutlich unter der Grenze von zwei pro Frau, würden also ohne Zuwanderung immer weniger werden. Mehr sind wir sozusagen auf Zeit durch die anwesenden Touristen, die bleiben im Durchschnitt 3,8 Tage bei uns. Spannende Zahlen wie diese liefert der aktuelle Zahlenspiegel der Landesstatistik.

Typisch Salzburgerisch

„Jeder und jede von uns ist natürlich einzigartig, rein statistisch gesehen ist der durchschnittliche Salzburger aber eine 44-jährige Salzburgerin, die ein bis zwei Kinder hat. Sie wohnt im Flachgau oder in der Stadt Salzburg und pendelt 24,2 Kilometer zur Arbeit im Dienstleistungssektor, wo sie ein Bruttoeinkommen von rund 2.200 Euro bezieht“, so Ulrike Höpflinger, die zusammen mit dem Team der Landesstatistik alle Fakten für den Zahlenspiegel zusammengetragen hat.

Durchschnittsalter 43,1 Jahre

Ab wann man sich alt fühlt, das ist bekanntlich sehr subjektiv. Kurz nach dem 43. Geburtstag hat man jedenfalls das Salzburger Durchschnittsalter erreicht, es liegt bei 43,1 Jahren. Männer müssen dabei aber wissen, dass sie bereits knapp vor dem 42. Geburtstag (41,8) die statistische Lebenshälfte überschritten haben. Frauen dagegen dürfen sich länger jung wähnen, sie sind bis nach ihrem 44. Geburtstag (44,3) jünger als die durchschnittliche Salzburgerin.

Lebenserwartung sinkt leicht

Ein 2021 geborenes Mädchen hat im Schnitt 84,5 Lebensjahre vor sich, ein Bub 79,1 Lebensjahre. Das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zu 2016 und zwar um 0,1 Prozent bei den Salzburgerinnen und 1,4 Prozent bei den Salzburgern.

Gäste bleiben rund vier Tage

Die touristische Wintersaison 2020/21 ist, verursacht durch die Corona-Epidemie, praktisch ausgefallen. Die vergleichsweise wenigen Reisenden blieben aber mit 4,8 Nächten länger in Salzburg als die Jahre zuvor. Im Sommer 2021 normalisierte sich die Situation langsam und der durchschnittliche Tourist übernachtete für 3,8 Tage in einem der mehr als 277.000 Betten in Salzburg.

Motorisiertes Salzburg

Jeder zweite Salzburger hat durchschnittlich gesehen sein eigenes Auto, auf 100 Einwohner kommen 57,2 PKWs, insgesamt 321.735. Darüber hinaus besteht die Flotte an Kraftfahrzeugen aber noch aus 38.055 LKWs, 35.913 Motorrädern und 16.467 Motorfahrrädern.

Eine Viertelmillion Pendler

Der durchschnittliche Weg zur Arbeit beträgt in Salzburg 28,3 Kilometer. 129.432 Landsleute haben eine fahrradfreundliche Distanz zwischen 0 und zehn Kilometern zurückzulegen, bei 31.476 sind es 40 Kilometer oder mehr. Insgesamt gibt es rund 250.000 Pendler mit Wohnort in Salzburg. Mehr als 30.000 kommen aus anderen Bundesländern zur Arbeit in unser Land.

Monatseinkommen 2.766 brutto

Das durchschnittliche monatliche Bruttoeinkommen der unselbständig Beschäftigten lag in Salzburg 2020 bei 2.766 Euro, wobei Männer mit 3.225 Euro nach wie vor deutlich mehr als Frauen mit 2.232 Euro verdienten. Die heimische Wirtschaft ist stark dienstleistungsorientiert. Im Jahr 2021 waren drei Viertel aller unselbständig Beschäftigten in diesem Sektor tätig.

Mensch und Tier

Die Chance, dass man in Salzburg tierische Begegnungen hat, ist ziemlich groß. 160.000 Rinder grasen auf den Weiden und Almen des Landes, das sind jedoch 3,6 Prozent weniger als vor fünf Jahren. Dazu kommen rund 42.000 Schafe und Ziegen sowie knapp 7.000 Schweine. Teilen müssen sich Mensch und (Nutz-)Tier das Fünftel der Fläche des Landes, das als so genannter Dauersiedlungsraum für Landwirtschaft, Besiedelung, Betriebe und Verkehr zur Verfügung steht.

Quelle: Land Salzburg