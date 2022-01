Skifahrer stürzte in Zell am See von Piste

38-jähriger Däne fiel über eine Böschung und prallte gegen Baum

Ein 38-jähriger Skifahrer ist am Donnerstagnachmittag bei der Abfahrt von der Schmittenhöhe in Zell am See im Salzburger Pinzgau ums Leben gekommen. Der Däne kam von der schwarzen Pisten der Nordabfahrt ab, stürzte zunächst 17 Meter über eine steile Böschung, prallte gegen einen Baum und fiel weitere 15 Meter in die Tiefe. Die Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. Der Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Der Wintersportler war mit fünf weiteren Dänen unterwegs. Zeugen berichteten, dass der 38-Jährige zu weit an den linken Rand der Piste gefahren war und die Kontrolle über seine Skier verloren hatte. Nach dem Unfall leisteten die Mitglieder der dänischen Gruppe sogleich Erste Hilfe. Aber auch die Reanimationsversuche der alarmierten Rettungskräfte brachten keinen Erfolg.