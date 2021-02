Sendegebiet im Flachgau vergrößert sich

Eine gute Nachricht in eigener Sache: Das Sendegebiet von Antenne Salzburg vergrößert sich ab sofort wieder. Wir freuen wir uns, dass wir unser Sendegebiet im Flachgau wieder erweitern konnten. Mit gleich zwei neuen Frequenzen ist Antenne Salzburg hier ab sofort zurück. Neben den bisherigen Frequenzen 95,2 in der Stadt Salzburg und im Tennengau sowie der 106,6 im Flachgau, sind wir ab sofort unter der 89,3 etwa in Henndorf, Elixhausen, Seekirchen, Neumarkt und auch in Mattsee zu hören. Zudem auf 102,8 MHz ab sofort auch in Anthering, Oberndorf, Bürmoos oder auch in Bergheim.