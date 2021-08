Salzburgs Gruppengegner stehen fest

Rote Bullen in Gruppe G gegen LOSC Lille, FC Sevilla und VFL Wolfsburg

Erst am frühen Nachmittag ist die Mannschaft heute nach drei intensiven und sportlich höchst erfolgreichen gemeinsamen Tagen in Kopenhagen wieder nach Salzburg zurückgekehrt. Bereits morgen geht es auch schon wieder in Richtung Hartberg weiter, wo das nächste Bundesliga-Match auf dem Programm steht. Aber dennoch wollte die Mannschaft auch den heutigen Abend gemeinsam verbringen, um sich im Trainingszentrum Taxham gemeinsam die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA Champions League anzusehen.

Bei der UEFA-Auslosung in Istanbul wurden dann von den Ex-Internationalen Michael Essien (u.a. Spieler bei Chelsea, Real Madrid, AC Milan) und Branislav Ivanovic (u.a. Spieler bei Chelsea, Zenit St. Petersburg), zusammen mit Giorgio Marchetti, Stellvertretender Generalsekretär der UEFA, folgende Gegner für den FC Red Bull Salzburg bei dieser dritten Teilnahme an der Königsklasse aus der Glaskugel gezogen:

LOSC Lille (FRA/Topf 1)

Stadion: Stade Pierre-Mauroy

Trainer: Jocelyn Gourvennec

Allgemeines: Der aktuelle französische Meister hat in der vergangenen Meisterschaft den Top-Favoriten PSG hinter sich gelassen und liegt in der neuen Saison nach drei Spielen auf Platz 17 der Ligue 1 (20 Klubs).

FC Sevilla (ESP/Topf 2)

Stadion: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan

Trainer: Julen Lopetegui

Allgemeines: Der spanische Spitzenklub wurde in der abgelaufenen Saison hinter den Topklubs Atletico, Real Madrid und Barca Vierter und führt die Primera Division nach zwei Runden mit sechs Punkten an. Max Wöber spielte in der Saison 2019 ein halbes Jahr bei den Spaniern.

VFL Wolfsburg (DEU/Topf 4)

Stadion: Volkswagen Arena

Trainer: Mark van Bommel

Allgemeines: Auch das Team mit dem Ex-Salzburger Xaver Schlager ist in der Meisterschaft momentan in Führung. Die letzte Saison beendeten die Wolfsburger auf Platz 4.



Spieltermine

Die Spieltage der Gruppenphase stehen fest, die exakten Spieltermine werden von der UEFA demnächst festgelegt.

14./15. September 2021

28./29. September 2021

19./20. Oktober 2021

02./03. November 2021

23./24. November 2021

07./08. Dezember 2021

Statements

Christoph Freund: „Mein Gemütszustand ist noch immer extrem positiv, weil es gestern ein richtig cooler Fußballabend war. Dabei war es beeindruckend, wie unsere junge Mannschaft diese super Stimmung im Stadion aufgesaugt und in positive Energie umgewandelt hat. Wir sind hochverdient in die Gruppenphase der Champions League eingezogen.

In unserer Gruppe G sind jetzt nicht die ganz großen Namen dabei. Aber wir spielen mit Lille gegen den aktuellen französischen Meister. Der FC Sevilla ist eine internationale Topmannschaft, die in den UEFA-Bewerben regelmäßig für Furore sorgt. Und mit Wolfsburg treffen wir auf einen sehr starken deutschen Bundesligisten. Insgesamt ist die Gruppe sehr interessant, wo viel möglich ist. Aber wir wissen auch, dass wir gegen sehr starke Mannschaften spielen.“

Matthias Jaissle: „Auch wenn die ganz ganz großen Namen in unserer Gruppe fehlen, so ist der Respekt vor diesen starken Klubs da. Für uns geht es ja darum, dass wir uns mit den Besten in Europa messen wollen. Dazu haben wir jetzt die Möglichkeit und ich freue mich auf die anstehenden Spiele. Ich bin sehr gespannt, wie es unsere junge Truppe in der Champions League machen wird.“

Zlatko Junuzovic: „Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Gruppe. Wir freuen uns darüber, dass wir wieder dabei sind, weil wir uns das hart erarbeitet und auch verdient haben. Man hat es gestern an den Reaktionen in Bröndby gemerkt, wie erleichtert jeder Einzelne von uns war, dass wir wieder in der Champions League spielen können. Wir wissen um unsere Stärke und Qualität. Wir wissen aber auch, was uns da erwartet und wie stark die Gegner sind. Wir können uns da mit den Besten messen und darauf freuen wir uns.”

Verkaufsstart am kommenden Dienstag

Der Verkaufsstart für die Tickets der Gruppenphase zur UEFA Champions League startet am kommenden Dienstag, den 31. August 2021 und läuft – wie gewohnt – unter dem Motto „Treue lohnt sich” ab.

Quelle: Red Bull Salzburg