Salzburgerin tötet 8-jährige Tochter

Eine 42-jährige Salzburgerin soll laut Polizei am Mittwochabend in ihrer Wohnung in der Stadt Salzburg ihre achtjährige Tochter getötet und anschließend versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Nachdem sie einen Notruf gewählt hatte, gelang es den Einsatzkräften, das Leben der Frau zu retten. Sie wurde wegen Mordverdachtes festgenommen.

Der Tatablauf und das Motiv waren am Donnerstagvormittag nicht bekannt. Ebenso unklar war noch, ob das Kind sichtbare Verletzungen aufgewiesen hat. Die Polizei machte dazu keine näheren Angaben. "Die exakte Todesursache ist Gegenstand der Ermittlungen", sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber auf Anfrage der APA.

42-Jährige im Spital behandelt

Die 42-Jährige hat bei dem Selbstmordversuch Verletzungen erlitten. Sie wurde von den Einsatzkräften erstversorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird die Verdächtige von der Polizei bewacht. Ob sie die Tat bereits gestanden hat, darüber gab es ebenfalls noch keine Informationen.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Die Spurenauswertungen, sowie die Ermittlungen zum Tatablauf und dem Motiv werden vom Landeskriminalamt Salzburg geführt