Salzburg und VSV in CHL

ICE-Meister beginnt mit zwei Heimspielen, Villacher starten mit Auswärts-Doppel

ICE-Meister Salzburg und der VSV bekommen es zum Auftakt der Champions Hockey League mit Skandinaviern zu tun. Die Salzburger empfangen am Donnerstag (20:20 Uhr) den norwegischen Titelträger Stavanger Oilers. Die Villacher müssen am Freitag (20.35) beim schwedischen Champion Färjestad Karlstad bestehen. Die Generalproben in Testspielen missglückten beiden Teams. Die Kärntner unterlagen Stavanger 2:5, für die nicht topbesetzten Salzburger setzte es gegen Augsburg ein 2:7.

Die weiteren CHL-Gruppengegner von Salzburg sind Fribourg-Gotteron aus der Schweiz und der CHL-Neuling Ilves Tampere. Auf die Finnen treffen sie am Samstag im zweiten Heimspiel. "Unser Ziel in der Champions Hockey League ist einfach: Wir fokussieren von Spiel zu Spiel. Aber unser großes Ziel ist immer dasselbe: Wir wollen gewinnen", betonte Salzburg-Coach Matt McIlvane. In der Vorsaison scheiterte seine Mannschaft im Achtelfinale am französischen Club Rouen. Topresultat der Bullen war das Halbfinale 2018/19.

Der VSV misst sich bei seiner ersten CHL-Teilnahme seit 2014/15 auch noch mit den Straubing Tigers aus Deutschland und Continentalcup-Sieger Krakau. Das erste Duell mit den Polen steigt am Sonntag auswärts. VSV-Coach Rob Daum ist sich der harten Konkurrenz bewusst. "Alle Teams sind stark und jedes Spiel wird intensiv. Natürlich will unser Team in der Gruppenphase erfolgreich sein und weiterkommen", meinte Daum.

Vor dem ICE-Auftakt am 16. September sind auch noch die jeweiligen Rückspiele gegen die beiden Auftaktgegner angesetzt. Die restlichen Vorrundenmatches werden im Oktober gespielt. Der ORF überträgt alle Partien der beiden österreichischen Clubs live. Die erst- und zweitplatzierten Teams der acht Gruppen steigen in die K.o.-Phase auf. Aus der ICE-Lige nehmen auch Vizemeister Fehervar und Olimpija Ljubljana teil.

Titelverteidiger ist der schwedische Club Rögle mit dem österreichischen Toptalent Marco Kasper. Der 18-jährige Stürmer steuerte in der vergangenen Saison in zwölf CHL-Spielen zwei Tore und vier Assists bei, musste aber ausgerechnet beim Heimfinale in Ängelholm (2:1 gegen Tappara Tampere) zuschauen.

Der Kärntner ist beim NHL-Draft von den Detroit Red Wings an Nummer acht gewählt worden, spielt aber die anstehende Saison noch für Rögle. Mit Lulea-Stürmer Konstantin Komarek ist auch noch ein zweiter Schweden-Legionär mit dabei.