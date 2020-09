Salzburg präsentiert neuen CL-Look

Am Dienstag (ab 21 Uhr im sport24-LIVE-Ticker) muss Red Bul Salzburg in der Qualifikation für die Champions League gegen Maccabi Tel Aviv antreten. Kurz vor dem Quali-Hit präsentiert der österreichische Serienmeister erstmals seinen neuen internationalen Look.

Im heimischen Stadion wird standesgemäß auf ein rotes Trikot mit dunkelroten Ärmeln zurückgegriffen, Auswärts bekommen die Bullen einen völlig neuen Anstrich. In einem grauen Farbton gehalten und mit roten Ärmeln wird zukünftig der gegnerische Rasen bespielt.

Für interessierte Fans sind die neuen Trikots schon im Online-Fanshop erhältlich.