Saisonbeginn am 08. Mai

Mit der SchafbergBahn sind ab 8. Mai 2021 vier der fünf touristischen Attraktionen der Salzburg AG Tourismus in Betrieb: FestungsBahn, SchafbergBahn, Museum WasserSpiegel und MönchsbergAufzug. Pünktlich zum Muttertag startet die steilste Zahnradbahn Österreichs bis auf Weiteres von Samstag bis Sonntag sowie am 13. und 14. Mai 2021 bis zum Schafberggipfel in die Saison 2021 und lässt wahre Frühlingsgefühle aufkommen. Betriebsstart für die WolfgangseeSchifffahrt, die Himmelspforte am Schafberg und das Hotel Schafbergspitze ist mit 21. Mai 2021 geplant.

Quelle: Salzburg AG Tourismus