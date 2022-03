540.000 Euro für Generalinstandsetzung

Zuletzt wurde die knapp 20 Meter lange Stahlbetonbrücke in der Tennengauer Gemeinde 1985 generalsaniert. Diesmal werden Randbalken, die Abdichtung, die Fahrbahn und das Geländer erneuert sowie Schadstellen behoben“, so Projektleiter Florian Gois von der Landesbaudirektion. Die Bauarbeiten starten am 4. April, der Verkehr wird im Brückenbereich einspurig geführt. Die Fertigstellung ist für die zweite Juliwoche vorgesehen.