Rund 3.700 aktiv infizierte Personen in Salzburg

Zum Vergleich: Am 4. Juli 2020 waren es nur 46 aktiv infizierte Personen und 44 am 4. Juli 2021 / 43 Covid-Patienten in den Spitälern

„Wir haben derzeit rund 3.700 aktiv mit dem Corona-Virus infizierte Personen im Bundesland, das sind um ein Vielfaches mehr wie zum Beispiel am 4. Juli 2021 mit 44. Dazu kommt, dass aufgrund der geringen Testaktivität die Dunkelziffer hoch sein dürfte. Die 7-Tage-Inzidenz von 634 ist daher aus meiner Sicht als Untergrenze zu sehen“, fasst Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik die aktuelle Corona-Lage zusammen.

Die Sommerwelle, die es seit Pandemiebeginn in dieser Form nicht gab, wirkt sich inzwischen auch auf die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern aus. „43 müssen aktuell im Krankenhaus behandelt werden, jeweils mit der Hauptdiagnose Covid. Auf der Intensivstation liegt nach wie vor kein Corona-Patient“, so Landesstatistiker Gernot Filipp und er fügt hinzu: „Dazu kommt, dass bei rund 3.700 infizierten Personen wieder viele in der Arbeit fehlen.“

Filipp: „Prognosen schwierig.“

Wie es mit dieser Corona-Sommerwelle weitergeht, ist laut Filipp schwer zu sagen. „Es hängt von so vielen Faktoren ab: Immunschutz, Durchseuchungsrate, Auswirkung der Ferien, Verhalten der Bevölkerung und vieles mehr. Da fällt es derzeit schwer, exakt zu sagen, wie es weitergeht.“ Fest steht: „Bereits mehr als 90 Prozent der Neuinfektionen entfallen auf die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 und die Dunkelziffer der Infektionen ist laut Abwasseranalysen weitaus höher als die bestätigten Fälle“, so Filipp.

Covid-Patienten durchschnittlich 70 Jahre alt

Das Durchschnittsalter der Covid-Patienten in den Spitälern beträgt derzeit rund 70 Jahre. „Das bestätigt, was man bisher über die Varianten BA.4 und BA.5 weiß. Ältere Personen und Risikogruppen sind am meisten gefährdet, einen so schweren Krankheitsverlauf zu haben, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Der jüngste Patient ist derzeit allerdings 23 Jahre alt und es liegt ein Patient auf der Kinderstation“, so Filipp.

Viele Re-Infektionen

Die neuen Virusvarianten führen außerdem zu vielen Reinfektionen. „Von den Neuinfektionen der vergangenen Wochen waren rund 76 Prozent Erstinfektionen, 23 Prozent, also fast ein Viertel, haben sich zum zweiten Mal infiziert und 1,5 Prozent sogar öfter als zwei Mal“, erklärt Filipp.

Aktuelle Corona-Eckdaten im Überblick

3.715 aktiv infizierte Personen

Bestätigte Infektionen von gestern auf heute: 400

7-Tage-Inzidenz: 634,1 (Österreich: 797,0)

306.860 bestätigte Infektionen bis dato

43 Covid-Patienten in Salzburgs Spitälern

1.145 Verstorbene bis dato

Reproduktionszahl: 1,12

In sieben Gemeinden gibt es keinen aktiven Fall, in 54 Gemeinden liegt die 7-Tage-Inzidenz über 500

7-Tage-Inzidenz in den Bezirken: Stadt Salzburg (821,4), Flachgau (656,9), Tennengau (592,7), Lungau (525,9), Pongau (500,5) und Pinzgau (442,1)

7.Tage-Inzidenz Bundesländer: Wien (1.223,9), Burgenland (940,0), Niederösterreich (885,2), Vorarlberg (712,1), Salzburg (634,1), Tirol (627,9), Oberösterreich (614,7), Steiermark (564,6) und Kärnten (469,5).

Quelle: Land Salzburg