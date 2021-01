"Flattern the Curve (dt. die Kurve abflachen) in Wagrain Kleinarl macht bei uns richtig Spaß", mit diesen Worten möchte das Tourismusbüro des Skigebiets Ski- und Snowboardfahrer auf die Pisten locken. Doch auf Twitter finden viele die ironische Corona-Anspielung gar nicht witzig. "Wie kann man was Lebensbedrohliches so ins Lächerliche ziehen", schreibt beispielsweise ein User.

Ja bist du teppat... Ich hab offiziell alles gesehen ???????????????????????????????????????? pic.twitter.com/aVQLjB0VLN — NeoCitranGirl (@schla_wienerin) December 28, 2020

Das Tourismusbüro hat auf den Shitstorm gleich reagiert - die Kampagne ist nun nicht mehr auf den Social Media Kanälen des Skigebiets zu finden.