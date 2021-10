Programm Weltcup-Auftakt Sölden 2021

Am kommenden Wochenende startet der Skiweltcup.

Der Zeitplan des alpinen Ski-Weltcup-Auftakts 2021 in Sölden von Freitag bis Sonntag (22.-24.10.2021) sowie das Rahmenprogramm

FREITAG: 18.00 Uhr: Weltcup-Party (Postplatz) SAMSTAG: 10.00 Uhr: 1. Durchgang Frauen-Riesentorlauf 13.15 Uhr: 2. Durchgang Frauen-Riesentorlauf anschließend am Rettenbachgletscher Siegerehrung und Weltcup-Party 18.00 Uhr: Weltcup-Party (Postplatz) SONNTAG: 10.00 Uhr: 1. Durchgang Männer-Riesentorlauf 13.30 Uhr: 2. Durchgang Männer-Riesentorlauf anschließend am Rettenbachgletscher Siegerehrung und Weltcup-Party Anmerkung: 3G-Pflicht am Eventgelände am Gletscher und im Tal am Postplatz bei Weltcup-Party

Die ÖSV-Alpin-Kader für die Ski-Weltcup-Saison 2021/2022:

Frauen - Nationalmannschaft (11): Franziska Gritsch (T), Ricarda Haaser (T), Cornelia Hütter (ST), Katharina Liensberger (V), Chiara Mair (T), Nina Ortlieb (V), Christine Scheyer (V), Nicole Schmidhofer (ST), Ramona Siebenhofer (ST), Tamara Tippler (ST), Katharina Truppe (K)

A-Kader (18): Christina Ager (T), Stephanie Brunner (T), Nadine Fest (K), Katharina Gallhuber (NÖ), Lisa Grill (S) *, Michaela Heider (ST), Katharina Huber (NÖ), Elisabeth Kappaurer (V), Sabrina Maier (S), Elisa Mörzinger (OÖ), Vanessa Nußbaumer (V), Mirjam Puchner (S), Ariane Rädler (V), Elisabeth Reisinger (OÖ), Julia Scheib (ST), Rosina Schneeberger (T), Marie-Theres Sporer (T), Stephanie Venier (T)

Männer - Nationalmannschaft (8): Stefan Brennsteiner (S), Manuel Feller (T), Max Franz (K), Vincent Kriechmayr (OÖ), Matthias Mayer (K), Adrian Pertl (K), Marco Schwarz (K), Otmar Striedinger (K)

A-Kader (13): Stefan Babinsky (ST), Daniel Danklmaier (ST), Patrick Feurstein (V), Fabio Gstrein (T), Raphael Haaser (T), Daniel Hemetsberger (OÖ), Christian Hirschbühl (V), Niklas Köck (T), Maximilian Lahnsteiner (OÖ), Roland Leitinger (S), Michael Matt (T), Dominik Raschner (T), Christian Walder (K)