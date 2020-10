OÖ will Maßnahmen verschärfen

Am Donnerstagabend tagen Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander mit Virologen und Medizin-Experten über die aktuelle Corona-Lage in Oberösterreich. Wie die OÖN berichtet, sollen jedoch zwei Verschärfungen schon fix sein:

In der Gastronomie wird die Registrierung der Gäste eingeführt. Und in Alten- und Pflegheimen soll das Schutzniveau erhöht werden, was bedeuten wird, dass Besuche eingeschränkt bzw. stärker in kontrollierten Bahnen durchgeführt werden.

Quelle: Oe24