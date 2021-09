Ninja-Pass heuer etwas komplizierter

Unterschiedliche Pickerl, unterschiedliche Geltungsdauer - In Wien Auseinanderfallen der Gültigkeit für Schule und Gastro bei älteren Schülern

Der "Ninja-Pass" für Schüler dokumentiert auch heuer die (negativen) Corona-Testergebnisse der Kinder und Jugendlichen. Im Vergleich zum Vorjahr ist es aber heuer etwas komplizierter: Es gibt (je nach Testart) drei verschiedene Sticker (Antigen-Nasenbohrertest in der Schule/PCR-Schultest/Externer Test). In Wien fällt derzeit außerdem die Gültigkeitsdauer für die Tests für den schulischen und außerschulischen Bereich bei Kindern ab zwölf Jahren auseinander.

Wer sich derzeit über die unterschiedlichen Sticker in den Ninja-Pässen wundert: Ein grüner Sticker bedeutet ein negatives Nasenbohrertest-Ergebnis in der Schule, ein blauer einen Schul-PCR-Test und ein roter einen externen Test. Darunter ist jeweils das Testdatum einzutragen. Außerdem enthält der Pass auch die Option, eine bzw. zwei Impfungen zu verzeichnen (für Kinder ab zwölf Jahren).

Antigentests gelten in der Schule für 48 Stunden, PCR-Tests für 72 Stunden. Wie im Vorjahr können die Pässe aber auch als "Eintrittskarte" für Bereiche wie Friseur, Gastro etc. verwendet werden - und hier wird es in Wien kompliziert. Ab dem Alter von zwölf Jahren (ab diesem Alter können Kinder geimpft werden, Anm.) fällt in der Bundeshauptstadt die Gültigkeitsdauer auseinander. Für den außerschulischen Bereich gelten die Antigentests nur 24 und die PCR-Tests nur 48 Stunden. Ein 15-Jähriger kann also nach einem am Donnerstag absolvierten Nasenbohrertest am Freitag zwar in die Schule gehen, danach aber (ohne weiteren Test) nicht ins Gasthaus.

Generell gilt aber auch für alle anderen Bundesländer: Allein mit den Schultests lässt sich nicht die ganze Woche ohne weitere Tests auskommen, wenn man etwa am Wochenende ein Restaurant besuchen will. Die Testintervalle sind darauf ausgelegt, die Schultage von Montag bis Freitag abzudecken. Im Regelfall wird der letzte (Antigen)-Test am Donnerstag gemacht, dessen Gültigkeit endet Samstag Früh.

Wien geht übrigens nicht nur bei der Ninja-Pass-Gütigkeit einen eigenen Weg: Je nach Alter der Schüler kommen im PCR-Bereich auch unterschiedliche Testmethoden bzw. -anbieter zum Einsatz. In den ersten vier Schulstufen wird "Alles spült" vom Bildungsministerium eingesetzt, die Testung findet direkt an den Schulen statt. Ab der fünften Schulstufe kommt dagegen "Alles gurgelt" zum Einsatz, hier sollen die Schüler laut einem Sprecher von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) nach Möglichkeit bereits daheim ihren Test machen und in der Schule nur noch in eine Abgabebox werfen. Gemeinsamkeit: An den ersten Schultagen im Osten gab es bei beiden Systemen noch Anlaufschwierigkeiten.