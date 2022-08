Nächste Phase beim Ausbau in Liefering

Maßnahmen liegen im Zeitplan / Verkehr wird auf neue Fahrbahn umgeleitet

Seit rund zehn Monaten wird vor Ort an der Entschärfung des „Nadelöhrs“ auf der B155 Münchener Straße zwischen Salzburg Mitte und der Saalachbrücke gearbeitet. „Die Asphaltierungsarbeiten an der rechten Fahrbahn stadtauswärts sind abgeschlossen. Nun startet die nächste Bauphase“, so Projektleiter Peter Wiesmayr von der Landesstraßenverwaltung.

Die rund 600 Meter zwischen Fischergasse und Bichlfeldstraße auf der B155 in Salzburg-Liefering befinden sich seit Oktober 2021 im Ausbau. „Wir sind im Zeitplan und kommen gut voran. Die nächste Bauphase wird heute eingeleitet“, berichtet Projektleiter Peter Wiesmayr. Konkret heißt das, „dass der Verkehr auf die bereits neue Fahrbahn stadtauswärts verlegt wird“, so Wiesmayr.

Geh- und Radweg fertig

Auch der neu gebaute nordseitige Geh- und Radweg ist bereits fertig. „Dieser wird allerdings während der restlichen Bauzeit nur als Gehweg geführt“, betont Wiesmayr und fügt hinzu: „Die Umleitung für Radfahrer durch Alt-Liefering bleibt auch während der nächsten Bauphase aufrecht.“

Die Baumaßnahmen im Überblick

B155 Münchener Straße in Salzburg-Liefering zwischen Fischergasse und Bichlfeldstraße

600 Meter vierstreifiger Ausbau und neue Geh- und Radwege

komplett neue Leitungen für O-Bus, Erdgas, Strom, Telefon und Wasser

Baubeginn November 2021, Bauende Sommer 2023

Während der Bauphase: pro Fahrtrichtung nur ein Fahrstreifen

Rund sieben Millionen Euro Gesamtkoste

Rücksicht auf Anrainer



Seit Beginn der Bauarbeiten wird darauf geachtet, dass für die Anrainerinnen und Anrainer so wenig wie möglich Umwege entstehen und Zufahrten immer möglich sind. „Die neue Bauphase bringt jedoch mit sich, dass die Einfahrt in die Lieferinger-Hauptstraße beim „Lieferinger-Spitz“ nicht mehr offen gehalten werden kann. Die Zufahrt nach Liefering und Alt-Liefering ist dann nur mehr über die Abzweigung im Bereich Münchener Bundesstraße 1 möglich“, so Peter Wiesmayr.

Quelle: Land Salzburg