Zadrazil verlängert bei Bayern bis 2026

Salzburgerin bleibt bei deutschem Spitzenclub.

Österreichs Fußball-Teamspielerin Sarah Zadrazil hat ihren Vertrag bei Bayern München am Montag bis 2026 verlängert. Die 29-Jährige spielt seit 2020 in der bayrischen Metropole und ist Vize-Kapitänin der Equipe. "Einerseits glaube ich, dass wir sportlich noch viel Potenzial und hohe Ziele haben, die wir erreichen wollen. Andererseits fühle ich mich einfach in München extrem wohl", wurde Zadrazil auf der Club-Homepage zitiert. München sei zu ihrer zweiten Heimat geworden.