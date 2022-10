"Verstärkertöpfe" und neue Schulden

Regierung präsentierte Landeshaushalt für "krisenhafte Zeiten" - 542 Mio. Euro Neuverschuldung

Das Budget des Landes Salzburg wird nächstes Jahr mit einem Gesamtvolumen von 3,85 Mrd. Euro erstmals an der Vier-Milliarden-Euro-Grenze kratzen. Die Mitglieder der schwarz-grün-pinken Landesregierung haben sich am Montag in einer Klausur auf den Haushalt für 2023 geeinigt. Dabei setzen sie angesichts der aktuellen Herausforderungen bewusst auf Neuverschuldung. LH Wilfried Haslauer (ÖVP) sprach am Dienstag in einer Pressekonferenz von einem "Budget für krisenhafte Zeiten".

Die Abschwächung des Wirtschaftswachstums, die erhebliche Teuerung, eine Senkung der Ertragsanteile, die steigende Zinsbelastung und die Annahme, dass die derzeit niedrige Arbeitslosigkeit nicht bleiben dürfte, würden das Land vor schwierige Rahmenbedingungen stellen. Dazu kämen Unsicherheiten durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Krise. "Wir sind nicht von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen, haben aber realistisch und vorsichtig budgetiert", betonte Haslauer.

Die Schwerpunkte im Budget liegen 2023 in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Soziales, Familien, Wohnbau, Mobilitätswende und Klimaschutz. Um auf die Fülle von Unwägbarkeiten eingehen zu können, die beispielsweise gestiegene Energie- und Personalkosten sowie höhere Sprit- und Lebensmittelpreise mit sich bringen, hat das Land 200 Millionen Euro als "Verstärkermittel" vorgesehen. Damit soll in zentralen Bereichen rasch und flexibel reagiert werden können.

"Wir schaffen hier Töpfe, die wir dann einsetzen, wenn es notwendig ist", betonte Finanzreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP). "Dazu müssen die Gelder nicht komplex im Vorhinein auf einzelne Stellen im Haushalt aufgeteilt werden." Er sei auch guter Dinge, nicht die ganze veranschlagte Summe zu benötigen. "Wir wissen etwa nicht, ob der Teilposten Ukraine oder Asyl überhaupt schlagend wird."

Zugleich hält die Landesregierung auch an den für 2023 geplanten Investitionen in die Infrastruktur fest - unter anderem in das neue Landesdienstleistungszentrum, den Neubau der Dritten Medizin am Uniklinikum oder neue Zuggarnituren für die Salzburger Lokalbahn. Stöckl ging heute davon aus, dass angesichts des prognostizierten minimalen Wirtschaftswachstums in den kommenden Jahren Investitionen der öffentlichen Hand notwendig sein werden, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Für einen ausgeglichenen Landeshaushalt 2023 muss das Land allerdings 542 Mio. Euro an neuen Schulden aufnehmen. Der Schuldenstand Salzburgs wird damit von derzeit 1,1 Mrd. Euro um gut die Hälfte anwachsen. "Wir haben die Schulden seit dem Finanzskandal 2013 halbiert und nun einen gewissen Spielraum", sagte dazu Stöckl. Die größten Brocken im Budget sind im kommenden Jahr der Bereich Gesundheit (1,067 Mrd. Euro), der Bereich Unterricht, Erziehung und Wissenschaft (736 Mio. Euro) und der Bereich Soziales, Wohlfahrt und Wohnbauförderung (703 Mio. Euro).