Tauerntunnel auf der A10 gesperrt

Wegen IT-Wartung - Totalsperre von 7. Mai, 18.00 Uhr, bis 8. Mai, 8.00 Uhr - Verkehr wird auf B99 umgeleitet

St. Michael im Lungau/Altenmarkt/Bez. St. Johann im Pongau (APA) - Der Tauerntunnel auf der A10 in Salzburg wird für die routinemäßige IT-Wartung in der Nacht auf Sonntag in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die 14-stündige Sperre dauert von Samstag, 7. Mai, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 8. Mai, 8.00 Uhr, informierte die Asfinag. Der gesamte Verkehr wird zwischen den Anschlussstellen St. Michael im Lungau und Altenmarkt im Pongau auf die Katschbergstraße (B99) umgeleitet. Die Hard- und Software zur Steuerung der Tunneltechnik wird ausgetauscht.