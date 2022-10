Täter gelang die Flucht

Im Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt wurde Montagnachmittag eine Bank nahe dem Einkaufszentrum Kiesel überfallen.

Ein dunkel bekleideter Unbekannter, mit schwarzer Kappe und schwarzem Mundschutz (FFP2) betrat zur Tatzeit die Bankfiliale, bedrohte die Angestellten mit einer dunklen Waffe (pistolenähnlicher Gegenstand) und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nach der Aushändigung der Beute in unbekannter Höhe konnte der Täter, nachdem er sich aus dem Gefährdungsbereich Unbeteiligter begeben und zur Flucht angesetzt hatte, von einem Zeugen angehalten und entwaffnet werden. Anschließend gelang dem Täter die Flucht aus der Bank und weiter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Tatwaffe und die Beutetasche des Täters konnten am Tatort sichergestellt werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung sowie die Durchsuchung eines benachbarten Einkaufszentrums verliefen bis dato negativ. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde bei dem Raubüberfall niemand verletzt. Die Ermittlungen seitens des Landeskriminalamtes Salzburg laufen.

Sobald nähere Erkenntnisse zur Tat oder dem Täter vorliegen, werden diese berichtet.