Sonniges Sölden-Wochenende erwartet

Kaltfront in der Nacht auf Samstag, Wolken sollen sich dann aber schnell verziehen - Sonnenschein und zwischen null und fünf Grad

Das Wetter wird dem alpinen Ski-Weltcup-Auftakt mit zwei Riesentorläufen in Sölden am kommenden Wochenende wohl keinen Strich durch die Rechnung machen. Zwar ziehe in der Nacht auf Samstag eine Kaltfront durch und bringe Firn und "etwas Niederschlag". Die Wolken würden sich dann aber rasch verziehen, hieß es von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck gegenüber der APA - Austria Presse Agentur am Dienstag.

Für den Riesentorlauf der Frauen am Samstag sei dann schon mit trockenem, schönen Wetter zu rechnen. Schwacher Westwind sorge zudem für "gute Sichtverhältnisse, vor allem am Gletscher". Die Temperaturen am Rettenbachferner in rund 3.000 Metern Höhe schätzte der diensthabende Meteorologe auf um die null Grad.

Aufgrund einer "Südwestströmung" würden die Temperaturen am Sonntag dann auf "deutlich mildere" vier bis fünf Grad steigen. Der Südwind würde "im Laufe des Tages deutlich stärker". Alles in allem sprach die ZAMG von einem wettertechnisch "perfekten Rennwochenende" mit viel Sonnenschein.