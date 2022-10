Schönbergtunnel wird gesperrt

Der Schönbergtunnel in Schwarzach an der B311 Pinzgauer Straße muss für Sanierungsarbeiten und die halbjährliche Tunnelreinigung gesperrt werden. Der Verkehr wird in der Zwischenzeit durch das Ortsgebiet der Pongauer Gemeinde umgeleitet.

Die Sperren des Schönbergtunnels im Pongau im Überblick: Mittwoch, 2. November, von 7.30 bis 18 Uhr

Ab Montag, 7. November, von 7.30 Uhr bis inklusive Samstag,12. November, 18 Uhr



Erster Teil der Sicherheitsarbeiten Bei der wichtigen Verkehrsverbindung im Pongau stehen notwendige Wartungsarbeiten und Reparaturen an den Beleuchtungs- und Lüftungsanlagen sowie an Sicherheitseinrichtungen an. Am Mittwoch, dem 2. November, erfolgt von 7.30 bis 18 Uhr die erste Sperre des Schönbergtunnels. Die Reinigung der Wände und der Decke des Tunnels - mittels Spezialgerät - sowie vorbereitende Arbeiten für die Erneuerung der LED-Leiteinrichtungen werden durchgeführt. Zweiter Teil der Sicherheitsarbeiten Von 7. November 7.30 Uhr bis 12. November 18 Uhr gibt es eine durchgehende Sperre für die Erneuerung der Leiteinrichtungen und Fluchtwegmarkierungen. In dieser Zeit werden auch Wartungsarbeiten und Reparaturen an Beleuchtungsanlagen sowie die Inspektion bei den Notrufeinrichtungen, der Videoüberwachung, der Löschwasserversorgung, den Gefahrenmeldeanlagen sowie der Tunnelsteuerung und den verkehrstechnischen Anlagen durchgeführt. Auch die Einlaufschächte der Fahrbahnentwässerungen werden freigelegt und deren Leitungen von Ablagerungen befreit und gespült. Quelle: Land Salzburg