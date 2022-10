Salzburger Wohnung als Drogenumschlagplatz

1.500 Euro Bargeld samt Rauschgift und eindeutiger Utensilien sichergestellt

Eine Wohnung in Salzburg Schallmoos ist in der Nacht auf Sonntag als Umschlagplatz für Drogengeschäfte aufgeflogen. Auf die Spur kam die Polizei durch einen besorgten Anrufer, der mehrere verdächtige Personen vor einem Wohnhaus meldete. Auf die Beschreibung passte ein 21-Jähriger, der deutlich nach Cannabis roch. Er gab an, in dem Mehrparteienwohnhaus soeben Drogen gekauft zu haben und führte die Beamten zur Dealer-Wohnung, berichtete die Polizei.

Dort fand offenbar gerade eine Drogen-Party unter fünf Männern im Alter zwischen 19 und 36 Jahren statt. In den Räumlichkeiten des 28-jährigen Wohnungsbesitzers fand die Polizei nach einer Durchsuchung samt Spürhund insgesamt mehr als 1.500 Euro in bar sowie mehrere Sorten von Rauschgift. Ein 21-jähriger Serbe gestand den Besitz des Suchtgifts und des Bargelds. Sämtlich Beteiligten wurden auf freiem Fuß angezeigt.