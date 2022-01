Alles läuft nach Plan.

Für die Alpinski-Weltcup-Rennen der Frauen in Flachau und Zauchensee hat es am Sonntag positive Schneekontrollen gegeben. In Flachau findet am 11. Jänner ein Slalom statt, in Zauchensee gehen am 15. Jänner eine Abfahrt und am 16. Jänner ein Super-G über die Bühne.