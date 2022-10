Polizei nahm Verdächtigen fest

33-jähriger Salzburger nicht geständig - Ähnlichkeit mit Überwachungsbildern - Vermutlich die bei der Tat getragene Kleidung im Rucksack gefunden

Nach einem Banküberfall am Montag in der Stadt Salzburg hat die Polizei am Donnerstag einen Verdächtigen festgenommen, der eine Ähnlichkeit mit der Person auf den Bildern der Überwachungskameras aufweist. Bei der ersten Vernehmung zeigte sich der 33-jährige Salzburger nicht geständig, in seinem Rucksack fanden die Ermittler aber vermutlich die Kleidung, die bei der Tat getragen wurde, teilte die Polizei am Freitagnachmittag mit.

Außerdem stellte die Polizei bei ihm rund 2.000 Euro Bargeld, eine Schreckschusspistole mit einem Licht-Laser-Modul - ähnlich der bei der Tat verwendeten Waffe -, mehrere Messer und eine Axt sicher. Die Kriminalisten nahmen dem Salzburger Fingerabdrücke und DNA ab, die nun ausgewertet werden.

Beim Überfall auf die Volksbank in der Saint-Julien-Straße hatte der Täter am Montag schon Geld erbeutet, beim Verlassen wurde er aber von einem Kunden von hinten angegriffen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Täter die Beute und die beim Überfall verwendete Spielzeugpistole verlor. Danach dürfte er in ein nahe gelegenes Einkaufszentrum verschwunden sein und sich dort umgezogen haben. Nach dem Umkleiden wurden Bilder von dem Mann mit auffälligen "Geheimratsecken" aufgenommen. Diese Fotos wurden bei der Fahndung verwendet.