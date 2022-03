Neuinfektionen gehen deutlich zurück

7-Tage-Inzidenz nun wieder bei rund 2.000

Zurückzuführen sind die sinkenden Infektionszahlen auch auf einen Sättigungseffekt, vor allem bei der jungen Bevölkerung und den Erwerbstätigen. „Alleine in der vergangenen Woche hat sich die 7-Tage-Inzidenz bei den schulpflichtigen Kindern um ein Drittel reduziert, bei den erwerbstätigen Salzburgerinnen und Salzburgern um ein Viertel“, erklärt Landesstatistiker Gernot Filipp. Auch die Zahl der Covid-Patienten in den Spitälern fällt, derzeit werden 101 mit der Hauptdiagnose Covid behandelt, zehn davon auf der Intensivstation.

Corona-Lage in Salzburg im Überblick

1.444 Neuinfektionen von gestern auf heute

273.916 Corona-Infektionen gesamt bis dato, alleine in diesem Jahr mehr als 170.000, das sind rund 63 Prozent der Gesamtinfektionen

7-Tage-Inzidenz: 2.081 in Salzburg (österreichweit 2.479,6), in Salzburg der niedrigste Wert seit Mitte Februar

Aktiv infizierte Personen: 19.132

Reproduktionswert: 0,92

Bis dato Verstorbene: 883

101 Covid-Patienten im Spital, zehn davon auf der Intensivstation

Filipp: „Die Zahlen gehen weiter zurück.“

Der Sättigungseffekt bei der jungen und erwerbsfähigen Bevölkerung, die Reproduktionszahl, die nun wieder stabil unter 1 liegt, sowie unter anderem die getroffenen Maßnahmen lassen eine vorsichtige Prognose zu. „Ich gehe derzeit davon aus, dass die Neuinfektionen weiter deutlich zurückgehen. Wo sich mittelfristig die 7-Tage-Inzidenz einpendelt, ist allerdings derzeit noch nicht ganz klar abzusehen“, so Gernot Filipp.

Ampelkommission tagt

Auch heute wird die Ampelkommission wieder tagen. Trotz der sinkenden Neuinfektionen wird sich an „Rot – hohes Risiko“ höchstwahrscheinlich noch nichts ändern. Die Entscheidung wird hier am Abend ergänzt, sobald sie feststeht.