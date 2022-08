Kurzparkzone in Lehen und Liefering startet

Mit kommenden Montag, 8. August 2022, wird nach Itzling nun auch in den Stadtteilen Lehen und Liefering die gebührenfreie Kurzparkzone erweitert.

Im Detail betrifft das den Bereich links des Makartkais bis zum Messezentrum bzw. der Münchner Bundesstraße sowie der Guggenmoosstraße bis zur Bahnunterführung. Das kostenlose Parken ist somit werktags von Montag bis Freitag, von 9 bis 19 Uhr möglich. Die maximale Parkdauer beträgt drei Stunden und ist mit einer Parkuhr zu belegen. In der ersten Woche wird statt eines Strafmandats noch ein Info-Flyer verteilt.



Anrainer:innen entlasten

Ziel der Stadt ist es, die Anrainerinnen und Anrainer vom Parkdruck durch Pendler:innen zu entlasten und so die Lebensqualität in den Stadtteilen langfristig zu erhöhen. Bewohner, die keinen eigenen Stellplatz haben, können eine Ausnahmebewilligung zum Dauerparken bei der Stadtverwaltung beantragen.