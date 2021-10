Küchenbrand in Salzburg

Keine Verletzten - Schäden durch Flammen und Rauch

In einem Einfamilienhaus in Seekirchen (Flachgau) hat am späten Sonntagnachmittag ein zweijähriges Kind in der Küche unbemerkt alle vier Herdplatten aufgedreht. Die Eltern des Buben saßen unterdessen im Garten beim Abendessen. Ein auf den Herdplatten abgestellter Karton fing durch die Hitze Feuer und setzte den darüberliegenden Dunstabzug in Brand. Küche und Speisekammer wurden durch die Flammen und den Rauch stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.