Impfrate bei Jungen unter 50 Prozent

Deutliche Unterschiede in den Bezirken

Die Corona-Impfung schützt vor einem schweren Covid-Verlauf. Das steht fest und ist international belegt. Dennoch kämpft Salzburg mit steigenden Infektionszahlen und auch die Covid-Patienten in den Spitälern werden mehr, den Grund dafür ist die noch zu niedrige Impfrate. 67 Patienten müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden, elf von ihnen auf der Intensivstation.

Stöckl: „Impfen schützt, so einfach ist das.“

„Impfen schützt. Die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung und eines Spitalsaufenthalts für ist Geimpfte um ein Vielfaches geringer als für Ungeimpfte. Mehr Personen mit Covid-19 auf den Intensivstationen bedeutet weniger Kapazität für andere Patienten mit lebensbedrohlichen Krankheiten“, hält Landeshauptmann-Stellvertreter Christian Stöckl fest.

Je jünger, desto weniger sind geimpft

Personen ab 75 sind in Salzburg zu 90 Prozent vollimmunisiert, bei den 55- bis 65-Jährigen liegt die Rate bei 77,5 Prozent, Jüngere kommen nur auf 48,6 Prozent. „Die Impfrate korreliert mit den Neuinfektionen. Derzeit haben wir bei den zehn- bis 19-Jährigen mit 800 die höchste Inzidenz“, so Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik.

Große regionale Unterschiede

Die Impfraten in Salzburg Bezirken weisen deutliche Unterschiede auf. Im Pinzgau sind 62,7 Prozent der Gesamtbevölkerung und 71,1 der Bevölkerung ab 12 Jahren vollimmunisiert. Im Pongau sind es 62 Prozent (70,8 Prozent über 12), im Lungau 61,5 Prozent (69), im Flachgau 59,2 (67,8) und in der Stadt Salzburg 59,4 (66,3). Schlusslicht ist der Tennengau mit 55,2 (63,3) Prozent.

Dritte Dosis in Seniorenwohnhäusern fast abgeschlossen

Die Grundimmunisierung besteht bei den meisten Impfstoffen derzeit aus drei Dosen, vor allem in den Seniorenwohnhäusern ist diese fast abgeschlossen. 14.910 Dosen wurden hier bereits landesweit verabreicht, vorrangig an ältere Salzburgerinnen und Salzburg, deren zweite Dosis bereits im Frühling verabreicht wurde. Weiter laufen auch die Aktionen in den Betrieben und auch an speziellen Orten wie heute von 14 bis 20 Uhr im Chiemseehof.

Einfach impfen

Die Angebote zur Corona-Schutzimpfung gab es bisher sehr zahlreich im ganzen Bundesland und dieser Weg wird auch fortgesetzt. 22 Möglichkeiten zur Corona-Schutzimpfung ohne Anmeldung stehen alleine im Oktober ab morgen, Samstag, noch an. Alle auf einen Blick und immer aktuell: www.salzburg.gv.at/einfachimpfen. Termine können nach wie vor auch bei den Impfordinationen, für die Impfstraßen unter www.salzburg-impft.at und telefonisch unter 1450 vereinbart werden.