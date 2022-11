Hufschmied wegen Tierquälerei beschuldigt

41-Jähriger schlug Pferd mit Schaufel - Stute prallte gegen Eisenstange und verendete - Bei Zahlung von 1.600 Euro Einstellung des Strafverfahrens

Ein Fall von Tierquälerei ist am Mittwoch am Landesgericht Salzburg verhandelt worden. Ein Hufschmied soll ein Pferd in St. Margarethen im Lungau am 21. April 2022 gegen den Bauch getreten und so heftig auf den Kopf geschlagen haben, dass die Schaufel brach. Daraufhin drehte das Pferd durch, prallte gegen eine Eisenstange und verendete. Der 41-Jährige gestand eine Schuld ein und bekam ein Diversionsangebot: Falls er 1.600 Euro zahlt, wird das Strafverfahren eingestellt.

Der in der Steiermark wohnende, bisher unbescholtene Hufschmied gab zu, dass er die Noriker-Stute namens "Flocke" geschlagen hatte. Er gab an, dass er sich nur selbst schützen wollte, weil das Pferd unruhig gewesen sei. Den entstandenen Schaden machte er bereits vor der Verhandlung gut, wie Gerichtssprecher Peter Egger auf APA-Anfrage erklärte. Die Staatsanwaltschaft Salzburg war mit dem Diversionsangebot einverstanden.